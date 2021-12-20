В российских школах могут появиться «Службы примирения»

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в понедельник, 20 декабря, заявила, что в российских образовательных организациях могут появиться специальные «Службы примирения», – сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ряде регионов в настоящее время практика «Служб примирения» в образовательных организациях уже имеется. Однако успешные примеры пока единичны, поэтому следует их развивать во всех регионах России.

«В настоящее время совместно с минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» статьи 45.1 «Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка.

Ранее детский омбудсмен заявила, что модуль по мотивации учащихся следует включить в программу подготовки педагогов. По словам Львовой-Беловой «успехи по вовлечению учеников в образовательные процессы показывают педагоги дополнительного образования. Дефицит педагогов в данной сфере наблюдается в трети регионов».

Москва, Иван Бабурин

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