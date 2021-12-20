В Китае в возрасте 135 лет умерла старейшая жительница страны

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе в возрасте 135 лет скончалась Алимихан Сейити – самая возрастная долгожительница Китая, – сообщает Синьхуа.

В отделе пропаганды парткома уезда сообщили, Алимихан Сейити родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар.

«Сейити жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти. Она всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за правнуками», – рассказали в парткоме уезда Шулэ.

В 2013 году долгожительница возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.

Отмечается, что Комушерик считается в Китае «поселком долгожителей», здесь проживает много пожилых людей старше 90 лет.

Как отмечает Синьхуа, улучшение медицинского обслуживания отчасти способствовало увеличению продолжительности их жизни. Местное правительство предоставляет пожилым людям старше 60 лет услуги врача по контракту, бесплатные ежегодные медицинские осмотры и ежемесячные субсидии.

Пекин, Иван Бабурин

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