В России впервые разработан ГОСТ о братских могилах

ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах тел умерших людей и животных в мирное и военное время разработали в России, соответствующий документ опубликован на сайте МЧС РФ.

Разработкой стандартов занимались во ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС, они вступят в силу 1 февраля 2022 года. ГОСТ устанавливает общие требования к захоронению останков людей и животных, которые погибли в результате военных конфликтов, а также при ЧС в мирное время.

В частности, в документе говорится, что при выборе мест захоронения тел умерших необходимо брать в расчет правила застройки города, расстояние до жилых построек, особенности рельефа, а также уклон местности и расположение источника водоснабжения.

В ГОСТе по срочному захоронению также предусмотрено, что региональные органы исполнительной власти обязаны в мирное время создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, включая гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»