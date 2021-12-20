К Новому году в России у мигрантов появится индивидуальная карта с микрочипом

Патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, начнут выдавать трудовым мигрантам в России, следует из приказа МВД. Приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится: «Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации».

Микросхема с бесконтактным интерфейсом, встроенная в карту, будет содержать «биометрические персональные данные владельца патента – электронное изображение лица и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации». Кроме того, в микрочипе будет указана вся информация, указанная на патенте.

Москва, Иван Бабурин

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