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Вторник, 21 декабря 2021, 13:04 мск

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В Якутии коммунальщики вышли косить траву в 50-градусный мороз

В якутском Покровске сотрудник коммунальной службы вышел косить траву в декабре. При этом столик термометра опустился почти до минус 50 градусов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На фотографии, сделанной на улицах города, видно, как работник коммунальной службы вышел убрать траву с косой в руках. На бороде мужчины застыли сосульки и снег.

В некоторых районах Якутии температура воздуха опустилась до -50°С. В столице республики Якутске были отменены занятия для всех школьников. Температура утром составила -48°С, сообщается в Instagram-аккаунте мэрии города.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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