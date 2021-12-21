В Австрии объявили о найме охотников на «антиваксеров»

Правительство Австрии нанимает людей для «охоты на отказников от вакцин», говорится в докладе, опубликованном изданием Blick.

«В городе Линц с населением 200 000 человек, уровень вакцинации по австрийским меркам относительно низкий – 63 процента. Что бы увеличить количество вакцинированных горожан, руководство Линца теперь хочет нанять людей, которые должны выслеживать тех, кто отказывается от вакцинации», – сообщает швейцарское новостное издание Blick.

Охотники за вакциноотказниками будут получать зарплату в размере 2774 евро, которая будет выплачиваться 14 раз в год, что составит годовой доход в 38 863 евро.

В докладе, опубликованном Blick, говорится, что ответственность за обеспечение взимания штрафов с «антиваксеров» теперь ляжет на их работодателей. Для выявления неплательщиков потребуется создание «армии инспекторов», обеспечивающих бесперебойный процесс. Роль инспекторов будет заключаться в проверке того, «действительно ли те, кто не делает прививки, платят штрафы».

Вена, Иван Бабурин

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