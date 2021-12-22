В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил в среду, 22 декабря, в законопроекте об ужесточении госконтроля за огнестрельным оружием предлагается проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

«В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа – 1 год. Также проверка может проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться Правительством РФ», – сообщил Хинштейн.

Москва, Иван Бабурин

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