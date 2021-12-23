Минпросвещения: после новогодних и рождественских каникул школьники будут учиться очно

Глава минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что после новогодних праздников российские школьники будут учиться в очном формате. Министр отметил, что использовать дистанционный формат или продлевать каникулы пока смысла нет.

«Что касается формата (обучения), после зимних каникул – очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией. Однако, мы будем смотреть, как пройдут праздники и какая эпидемиологическая будет ситуация», – сообщил Кравцов.

Также глава российского минпроса заявил, что каждый регион самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы из-за ситуации с коронавирусом: «Например, Москва рекомендует с 27 декабря, так как уход на два дня ранее никак не отражается на учебной программе».

Кроме того, Кравцов добавил, что каждый регион также будет решать самостоятельно, объявлять ли 30 декабря выходным для учителей.

Отметим также, что глава минпросвещения РФ ранее сообщил, что продление каникул из-за пандемии не планируется.

Москва, Иван Бабурин

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