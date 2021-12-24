В Испании за курение на пляжах ввели штрафы в размере 2000 евро

Испания приняла закон, позволяющий местным властям запрещать курение на пляжах и штрафовать правонарушителей на две тысячи евро. Своим решением, испанский сенат предполагает очистить пляжи от окурков, – сообщает The Times.

Поправка была представлена партией «зеленых», которые следуют рекомендациям правительства для создания свободных от курения пляжей. Кроме запрета курения на пляжах, закон запрещает использование одноразовых пакетов и поощряет возврат такой тары, как бутылки, обратно в магазины.

Мадрид, Иван Бабурин

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