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Четверг, 6 января 2022, 14:41 мск

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В Алматы обезглавливают силовиков

В бывшей столице Казахстана растет число погибших силовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе столкновений с протестующими убиты 13 представителей правоохранительных органов. Двое из них обнаружены с отсеченными головами. Власти Казахстана расценивают этот факт, как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату», сообщает РИКА Новости.

Еще более 350 силовиков получили ранения различной степени тяжести.

Алматы, Игорь Юров

© 2022, РИА «Новый День»

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