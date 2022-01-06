В Алматы обезглавливают силовиков

В бывшей столице Казахстана растет число погибших силовиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе столкновений с протестующими убиты 13 представителей правоохранительных органов. Двое из них обнаружены с отсеченными головами. Власти Казахстана расценивают этот факт, как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату», сообщает РИКА Новости.

Еще более 350 силовиков получили ранения различной степени тяжести.

Алматы, Игорь Юров

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