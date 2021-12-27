«Одноклассники» запустили предновогодний конкурс с призовым фондом в миллион рублей

«Одноклассники» перед Новым годом запустили несколько новых развлечений в сервисе «Моменты». В их числе – конкурс «Новогоднее волшебство» с призовым фондом в 1 млн рублей. Он продлится до 29 декабря. 5 победителей получат сертификаты по 100 тысяч рублей на новогодние покупки, также будут разыграны 25 сертификатов номиналом 20 тысяч рублей.

Победители конкурса будут определяться с помощью голосования участников. Они отображаются на вкладке «Рейтинг» страницы конкурса. С сегодняшнего дня в «Моментах» появится возможность загадывать желания – пользователи смогут выбрать из предложенных в интерфейсе или ввести свое самое заветное желание на 2022 год. Через год момент с пожеланием можно будет посмотреть в архиве и узнать, исполнилось ли желание.

А 30 декабря «Одноклассники» запустят сервис «телесуфлер». С его помощью пользователи могут записать поздравление для своих друзей: на экране в момент записи видео в «Моментах» появится готовый текст, который можно зачитать и добавить что-то от себя. После этого уже готовое видеопоздравление можно опубликовать для всех друзей и подписчиков или для избранных друзей.

Москва, Людмила Прокофьева

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