Австралийцу с долгами по алиментам запретили покидать Израиль до 9999 года

Австралийцу Ноаму Хупперту запрещено выезжать из Израиля до тех пор, пока он не выплатит алименты на двух своих детей. Как сообщает The Jerusalem Post, запрет длится тысячи лет и мужчина не имеет права выезжать из страны до 31 декабря 9999 года. Запрет может быть снят, если 44-летний мужчина выплатит всю сумму в размере 7,5 миллиона шекелей.

Компенсация была назначена израильским судом, по решению которого Хупперт, который работает химиком в фармацевтической компании, должен платить 5 000 шекелей в месяц за обоих своих детей.

«Я нахожусь в Израиле с 2013 года», – сказал Хупперт, назвав себя еще одним гражданином Австралии, «преследуемым израильскими судебными органами за брак с израильской женщиной».

Женщина подала на развод, но в Израиле законы о разводе, а также о разделении ухода за детьми, сложны и неоднозначны. Согласно одному из толкований, женщина может подать заявление о запрете на поездки своего отца, когда она просит помочь детям, пока они не достигнут совершеннолетия.

«Если выдается запрет, отец всегда может быть заключен в тюрьму на 21 день, если пособие не выплачивается, независимо от того, может он платить или нет, его финансовое положение не проверяется. Иногда мужчины должны отдавать до 100 процентов своего заработка детям», – рассказал Сорин Лука, автор израильских правил развода.

Посольство США предупреждает: мы не будем спасать вас из этого

Госдепартамент США предупреждает американцев о трудностях, с которыми люди могут столкнуться, заключив брак с израильтянами. Он заявляет, что израильские гражданские и религиозные суды «осуществляют право запретить выезд из страны до тех пор, пока не будут урегулированы долги и другие судебные иски, включая иностранцев».

Управление также отмечает, что посольство США в Израиле «не может аннулировать долг гражданина США или гарантировать его выезд из страны, если он подпадает под судебный запрет для погашения долга».

Жена Хупперта поехала в Израиль с детьми, а Хупперт поехал к ней, чтобы быть ближе к детям. Запрет на поездки действует с 2013 года, и Хупперт не может даже поехать в отпуск или по делам.

«Я не работаю в Израиле с 2013 года», – сказал австралиец. По сообщениям прессы, не совсем понятно, почему крайний срок возможного отъезда австралийца – 31 декабря 9999 года, но некоторые СМИ ссылаются на причину, по которой это последняя дата, которую возможно ввести на компьютерах, которыми пользуются в том числе в судах.

Тель-Авив, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»