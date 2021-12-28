К Новому году пользователи соцсети смогут стать виртуальными героями «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и «Одноклассники» к праздникам запускают ролики, в которых пользователи соцсети смогут стать любимыми мульгероями: мамой Дяди Фёдора из «Простоквашино», Зайцем и Волком из «Ну, погоди!», Псом и Волком из «Жил-был пёс».

За технологическую часть создания роликов отвечают алгоритмы социальной сети, которые автоматически определяют, кто из друзей является наиболее близким по общению в «Одноклассниках». Затем нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев ролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео.

Еще одно развлечение – бесплатные открытки с героями мультфильмов, которые предлагают пользователям устроить снежную битву и закидать друзей снежками с добрыми пожеланиями. Снежки бросают Заяц и Волк из новых серий «Ну, погоди! Каникулы», а также Чебурашка и Гена из мультфильма «Чебурашка». Пользователи могут «бросить снежок» любому другу в соцсети или быстро «кинуть снежок в ответ» прямо из чата. Над списком чатов можно увидеть счётчик снежков – так можно узнать, сколько ещё друзей можно одарить пожеланиями.

Москва, Людмила Прокофьева

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