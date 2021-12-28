В России госуслуги начнут тестировать на клиентоцентричность

Первые лаборатории пользовательского тестирования, которые станут одним из ключевых инструментов внедрения принципов клиентоцентричности в деятельности органов государственной власти открыл заместитель председателя правительства-руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, – сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении российского кабмина уточняется, что испытания, которые будут проходить в лабораториях, позволят оценить комфорт и эргономичность госуслуги на каждом этапе ее получения. На основе анализа результатов тестирования будет приниматься решение о необходимости корректировки процедуры получения. Через лаборатории пройдут как существующие услуги, так и новые, а тестирование одной услуги будет занимать около двух недель.

В сообщении пресс-служба правительства РФ со ссылкой на Григоренко также отмечается следующее: «Мы понимаем, что если хотим сделать госуслуги по-настоящему удобными, то должны конструировать их с позиции пользователя. Уровень развития науки и современных технологий позволяет нам заложить в основу процедуры получения услуги индивидуальный подход к решению проблем граждан и бизнеса. Для этого мы открыли лаборатории пользовательского тестирования».

«В комплект оснащения лаборатории входят биобраслет и электроэнцефалограф отечественного производства, которые опережают многие зарубежные образцы по разным характеристикам. В процессе тестирования будут фиксироваться реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализироваться активность как головного мозга, так и нервной системы», – говорится в официальном сообщении кабинета министров РФ.

Москва, Иван Бабурин

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