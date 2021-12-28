Свердловская область вошла в список самых встревоженных регионов России

Аналитический департамент Компании развития общественных связей (КРОС) в ходе проведенного исследования выявил самые тревожные российские регионы в зависимости от восприимчивости их жителей к проблемам и страхам, – сообщает РБК.

Исследователи разделили регионы России в зависимости от восприимчивости их жителей на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

В числе встревоженных оказались: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский край, Тюменская область, Архангельская область, Вологодская область, Новгородская область, Крым и Краснодарский край.

В десятке самых уравновешенных оказались: Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Тверская область, Иркутская область, Забайкальский край, Волгоградская область, ЯНАО и Тульская область.

К невозмутимым в результате исследования отнесли: Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Якутию, Дагестан, Чукотку, Адыгею, Сахалинсую область и Калмыкию.

Москва, Иван Бабурин

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