В столице Тувы ввели сухой закон на новогодние праздники

В Кызыле запретили розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, на период новогодних праздников – с 31 декабря по 9 января. Постановление об этом утвердила мэрия столицы Тувы.

Власти ввели сухой закон для всех торговых точек в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества, пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Запрет на продажу алкоголя не касается предприятий общественного питания.

Надо отметить, что в Кызыле ранее запрещали продажу спиртных напитков в магазинах. Сухой закон вводился на время майских праздников – с 1 по 10 мая. Накануне в местных алкомаркетах наблюдался ажиотаж – люди часами стояли в очередях, чтобы успеть закупиться. В этот раз подобная ситуация наверняка повторится.

Кызыл, Наталья Петрова

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