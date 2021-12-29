В Госдуме предложили продлить на неделю зимние школьные каникулы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность продления школьных каникул, – сообщает ТАСС.
В тексте обращения депутата к министру говорится: «С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю – до 16 января 2022 года включительно»
Возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды для выполнения норм учебного плана Яна Лантратова предлагает определить минпросвещения Российской Федерации на свое усмотрение.
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube