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Среда, 29 декабря 2021, 20:59 мск

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В Госдуме предложили продлить на неделю зимние школьные каникулы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность продления школьных каникул, – сообщает ТАСС.

В тексте обращения депутата к министру говорится: «С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю – до 16 января 2022 года включительно»

Возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды для выполнения норм учебного плана Яна Лантратова предлагает определить минпросвещения Российской Федерации на свое усмотрение.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»

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