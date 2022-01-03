Депутат Госдумы предложил размещать на бутылках со спиртным «страшные картинки»

Обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию размещать на бутылках со спиртными напитками «страшные картинки» по аналогии с табачной продукцией предложил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, – сообщает РИА Новости.

Хамзаев, в частности, заявил: «В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом. Примерно на площади 65-70% от упаковки размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя».

По словам депутата Госдумы, на спиртных напитках также в обязательном порядке также нужно писать, что «алкоголь убивает в любом количестве».

Москва, Иван Бабурин

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