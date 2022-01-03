В 2022 году российских пьяных водителей будут выявлять экспресс-тестами

В ГИБДД в этом году могут появиться экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей. Применение подобных средств позволит сократить временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации, – сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах сообщили, что «уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах».

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что каждое 12-е ДТП происходит по вине пьяных водителей. При этом, несмотря на снижение количества автоаварий с участием водителей с признаками опьянения в России, число погибших и пострадавших в них людей, а также тяжесть последствий таких ДТП в два раза выше, чем в ДТП с трезвыми водителями, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших.

Москва, Иван Бабурин

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