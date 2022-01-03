В Израиле услуги суррогатного материнства станут доступными для ЛГБТ-пар

Министерство здравоохранения Израиля во вторник, 4 декабря, опубликует новую формулировку закона о суррогатном материнстве, позволяющую однополым парам и мужчинам-одиночкам заводить в Израиле детей с помощью суррогатного материнства. Соответствующие изменения вступят в силу 11 января, – сообщают израильские СМИ.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц и генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш встретятся с представителями ЛГБТ-сообщества, чтобы представить им новую формулировку закона.

В июле 2021 года Верховный суд Израиля (БАГАЦ) распорядился принять соответствующие поправки к закону о суррогатном материнстве в течение полугода.

Следует отметить, что в Израиле к услугам суррогатных матерей ранее могли прибегать только гетеросексуальные пары, не имеющие возможности заводить детей иным образом.

Ранее в Израиле однополые пары и одиночки могли заводить детей с помощью суррогатного материнства только за границей, что было связано не только с большими финансовыми затратами, но и с огромными бюрократическими трудностями, из-за которых многим парам приходилось месяцами жить за границей, ожидая возможности ввести ребенка к себе на родину.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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