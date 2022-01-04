Российские женщины будут управлять железнодорожными локомотивами

Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что более 60 женщин допущены к самостоятельной работе в кабине машиниста, – сообщает ТАСС.

Как заявил Белозеров: «2021 год был уникален еще и тем, что состоялся допуск женщин к работе по профессии машиниста. Спасибо большое, это решение было принято. Мы исследовали условия (работы -ред.). Условия, конечно, изменились очень серьезно. И сейчас женщины могут работать машинистами. Уже 61 человек допущен к самостоятельной работе».

Российский премьер поинтересовался у главы РЖД, большой ли конкурс среди женщин на работу машинистом поезда. По словам Белозерова, «многие хотят», при этом, «многие боялись, но самые отважные, те, кто действительно хотел работать машинистами, согласились, прошли».

Следует отметить, что в начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда. В июне РЖД объявила набор для женщин на обучение помощников машинистов.

Москва, Иван Бабурин

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