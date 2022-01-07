В Байконуре ввели комендантский час, ограничения будут действовать до 19 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по городу запрещено передвигаться с 23:00 до 6:00, в этот же период будут закрыты все КПП. Все торговые организации и общепит должны закрываться не позже 22:00. Торговать алкоголем можно только в кафе и ресторанах.

На городских предприятиях начали создавать народные дружины, которые вместе с полицией будут патрулировать город.

Глава администрации Константин Бусыгин заверил горожан, что перебоев с отоплением, электроснабжением, газом, топливом, продуктами питания и медикаментами не будет.

12 января прилетит самолет со специалистами РКК «Энергия», чтобы испытатели могли приступить к работам с грузовым кораблём «Прогресс МС-19» и ракетой-носителем «Союз-2-1А». Этим же бортом из города смогут улететь все, кому это необходимо.

Напомним, Байконур – комплекс на юго-западе Казахстана. Является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, арендованной Россией до 2050 года. Включает космодром и город с населением около 77 тысяч человек.

Байконур, Игорь Юров

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