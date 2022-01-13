В столице Бельгии самым популярным мужским именем стало Мохамед

Согласно данным статистического агентства Бельгии Statbel, в 2021 году самым распространенным именем среди мужчин, проживающих в Брюсселе, стало Мохамед.

В целом в Бельгии самым распространенным мужским именем стало имя Жан (65 886 человек). Второе и третье места получили имена Марк (63 436) и Патрик (50 917). При этом имя Мохамед попало в десятку самых популярных имен в Бельгии, получив девятое место (34 862 человека).

Среди женщин чаще всего в стране встречаются имена Мария (116 317 человек), Мари (92 827).

Брюссель, Иван Бабурин

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