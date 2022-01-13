В Португалии начата проверка о предоставлении гражданства Роману Абрамовичу

Управление регистрации населения Португалии начало внутренне расследование по поводу обстоятельств предоставления гражданства Португалии российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

В пресс-службе бизнесмена заявили, что «Роман Абрамович приветствует проверку, которая только подтвердит, что он получил гражданство на законных основаниях».

Напомним, что родившийся в Советском Союзе Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года на основании закона, предназначенного для натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных из Португалии и Испании в конце XV века.

Следует отметить, для того, чтобы получить гражданство по этому закону, необходимо документально подтвердить свою принадлежность к сефардской общине. Абрамович получил подтверждение своего происхождения от института еврейской истории в Порту.

Лиссабон, Иван Бабурин

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