Омские ритуальщики предложили заправлять прах умерших в фейерверки

В Омске ритуальное агентство «Наследие» предложило клиентам засыпать прах умершего человека в пиротехнические изделия и выстреливать им в небо. Об этом сообщает «НГС.Новости».

«Мы не сами это придумали – такая услуга существует в разных странах мира. Я точно знаю, что такое есть на Украине, в США, в Москве. В Сибири мы первые предложили такую услугу», – рассказала изданию арт-директор агентства Алена Шпак.

По ее словам, граждане часто спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии. Однако стоимость подобной услуги представитель ритуального агентства не назвала, добавив, что готовых пакетов услуг пока еще нет.

В конце прошлого года «Наследие» предложило жителям Омска написать новогодние поздравления для умерших родственников. Пожелания усопшим можно было отправить на электронный ящик вымышленного персонажа Dead Morose.

Омск, Зоя Осколкова

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