На обложке Cosmopolitan впервые появился трансгендер

Впервые на обложке британского издания журнала Cosmopolitan был размещен портрет темнокожей модели-трансгендера. Как следует из заявления издания, «Монро Бергдорф своим примером демонстрирует, как нужно менять мир», – сообщает ВВС.

В свою очередь 34-летний трансгендер написал у себя в Instagram: «Я стала первой женщиной-трансгендером, появившимся на обложке за всю 50-летнюю историю журнала. Огромное спасибо команде Cosmo UK за приглашение поучаствовать в этом. Не могу дождаться 21 января, когда журнал появится на полках».

Следует отметить, что многие помнят скандальное высказывание Бергдорф о том, что все белые люди – расисты. При этом трансгендер получила серию наград за участие в разнообразных акциях и кампаниях по продвижению инклюзивности.

Лондон, Иван Бабурин

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