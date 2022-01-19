Пользователи соцсети в играх предпочитают целоваться и искать сокровища

В 2021 году в сети «Одноклассники» на 16,3% возросло число пользователей, которые каждый день играют в мобильные игры. Общие выплаты их разработчикам составили более 1,2 млрд рублей, а месячная аудитория игр в 2021 году превысила 13 млн человек.

В 2021 году доходы создателей мобильных игр выросли на 25,7% по сравнению с 2020-м. В пресс-службе «Одноклассников» уточняют, что разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей. «Одноклассники» также продолжают развивать рекламную монетизацию игр. Благодаря этому на платформе соцсети в 2021 году появилось новое направление гиперказуальных игр, а доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях в 3,3 раза.

Самыми популярными мобильными играми (по дневной аудитории) стали:

1. Сокровища пиратов

2. Целуй и знакомься

3. Долина сладостей

Топ-3 популярных десктопных игр по дневной аудитории:

1. Сокровища пиратов

2. Долина сладостей

3. Целуй и знакомься

Топ-3 мобильных игр по среднемесячному обороту:

1. Целуй и знакомься

2. Ёлочка 2021

3. Сокровища пиратов

Топ-3 десктопных игр по среднемесячному обороту:

1. Ёлочка 2021

2. Хроники Хаоса

3. Сокровища пиратов

Ранее «Одноклассники» улучшили условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах. Изменения коснулись всех игр на платформе ОК, которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.

Москва, Елена Владимирова

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