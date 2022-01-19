В Индии с почестями похоронили самую известную и любимую тигрицу страны

В Индии с почестями похоронили самую известную в стране тигриц по прозвищу Супермама. Слава пришла к ней в связи с тем, что за свою жизнь она родила 29 детенышей.

Как сообщает онлайн-издание Jazeera, по словам директора парка Ашока Кумара Мишры, Супермама жила в тигровом заповеднике Пенч в центральной Индии и умерла в субботу вечером в возрасте 16 лет – от старости.

«Тигрица редко рожает 29 детенышей, в том числе пять за один раз. Супермама выкормила 25 котят, что и принесло ей титул Супермамы среди любителей дикой природы», – рассказал директор. Отметим, что в Индии проживает около 75% мировой популяции тигров, и усилия страны по сохранению животных были весьма успешными: перепись 2018 года насчитывала 2967 больших кошек, живущих в природных парках.

Москва, Елена Васильева

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