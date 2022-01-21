В Узбекистане вводятся новые нормы потребления воды

Пресс-служба АО «Узсувтаъминот» в пятницу, 21 января, сообщает, что в Узбекистане с 1 февраля 2022 года вводятся новые нормы потребления холодной воды без счетчика для упрощения и введения прозрачности в системе расчета с водопользователями.

В сообщении уточняется, что правительство Узбекистана 3 января приняло постановление о расчетах за услуги питьевого водоснабжения, в котором отменены нормативы для автотранспортных средств, крупного рогатого скота, лошадей, овец и домашней птицы.

В связи с вышесказанным, сообщается также, что с 1 февраля 2022 года для населения, использующего воду без счетчика, «будут применены 4 вида потребительских нормативов: 50 литров воды в сутки для граждан, потребляющих воду с уличной колонки; 200 литров воды в сутки на человека в домах, подключенных к водопроводной сети и к которым вода подается согласно графику».

В новые нормативы входит также потребление 350 литров воды в сутки на человека в домах, подключенных к водопроводной сети и потребление 15 литров воды в сутки за каждый квадратный метр поливной и орошаемой площади.

Кроме того, в АО «Узсувтаъминот» сообщают, если питьевая вода используется без счетчика для наполнения бассейна, для микроклимата или фонтана, то объем потребления питьевой воды рассчитывается исходя из пропускной способности водопроводной трубы.

Ташкент, Иван Бабурин

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