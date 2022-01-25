Соцсеть выяснила, какие шпаргалки популярны у студентов и зачем нужно учиться

Ко Дню студента социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe выяснила*, какие виды шпаргалок популярны у современных студентов, что им дает учеба в вузе и много ли у них друзей по институту.

В ходе исследования выяснилось, что 66% респондентов писали шпаргалки перед экзаменами. Самыми популярными у пользователей Рунета оказались рукописные шпаргалки (64%), шпаргалки-гармошки (39%), напечатанные мелким шрифтом (20%), различные гаджеты (17%), шпаргалки на руках и ногах (13%), а также другие способы (2%).

61% респондентов считают, что с высшим образованием можно добиться больших успехов, чем без него. 39%, напротив, уверены в том, что для карьерного роста высшее образование необязательно. Сами по себе студенческие годы подарили опрошенным новые знания и навыки (так ответило 55% респондентов), друзей – 38%, эмоции – 36% , хорошую работу – 20%, полезные знакомства – 19%, любимого человека – 11%, путешествия – 6%. 15% считают, что приобрели что-то другое.

60% опрошенных считают студенческие годы лучшим периодом своей жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд «на картошку» (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (Татьянин день) (16%).

У 83% респондентов остались настоящие друзья со времён студенчества, при этом еще больше опрошенных – 85% – состоят в друзьях со своими одногруппниками в соцсетях. Из них 68% периодически общаются, а 17% просто находятся в друзьях друг у друга и просматривают новости.

В течение учёбы опрошенные чаще всего использовали соцсети для общения в мессенджере (26%), обмена фотографиями (21%), общения в тематических группах (19%), поиска практики (9%).

*Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1151 пользователя Рунета старше 18 лет с 19 по 23 января совместно с исследовательским центром ResearchMe.

Москва, Елена Владимирова

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