По всему миру наблюдается рост антисемитизма, кроме России

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в четверг, 27 января, заявил, что в связи с пересмотром итогов Второй Мировой войны в странах бывшего СССР, Европы и США наблюдается всплеск антисемитских настроений, – сообщает РИА Новости.

Раввин рассказал журналистам: «Мы видим всплеск антисемитских настроений в разных странах Европы, в Америке. Мы видим происшествия на основе антисемитизма и в Европе».

«Должен сказать, что Россия является приятным исключением, в России нет никакого подъема антисемитизма ни на бытовом уровне, ни на уровне каких-либо организаций, ни тем более на государственном. Но есть подъем антисемитизма в странах бывшего СССР. Он происходит из-за пересмотра итогов Второй Мировой войны и реабилитации нацизма, героизации коллаборационистов – это дрова в огонь разжигания ненависти, который выражается и в актах физического насилия, и вандализме, в осквернении кладбищ и символов иудаизма», – заявил президент ФЕОР.

Александр Борода заявил, что всплеск антисемитских настроений связан с радикальными группировками и антиизраильской риторикой, а также с тем, что «в экономически неуспешных странах зачастую ищут виноватых, и, по старой проторенной дорожке, обращают свой взор на евреев».

Москва, Иван Бабурин

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