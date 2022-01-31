В России 100 тысячам заключенным могут заменить лишение свободы на принудительные работы

Идею министра юстиции Константина Чуйченко заменить для ряда заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы одобрил президент России Владимир Путин, – сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что на данный момент применить эту меру можно для 100 тысяч человек. Достоинство подобной меры состоит в том, что люди могут работать, получать деньги и готовиться к выходу в свободную жизнь.

«Это станет выгодно для бюджета, так как осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами», – заявил Чуйченко.

По данным российского минюста, в стране в 2000 году находились в местах лишения свободы 1,06 миллиона человек, в 2021-м – 483 тысячи, из них 109 тысяч в СИЗО.

Как уже сообщалось ранее, Владимир Путин согласился с идеей введения должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который начнет создание службы пробации. С соответствующей инициативой выступил глава Минюста Константин Чуйченко.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»