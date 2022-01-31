ЕГЭ по математике в 2022 году будет изменен в сторону усложнения

В базовый, и в профильный ЕГЭ по математике в этом году будут внесены изменения, уберут часть слишком простых заданий и добавят более сложные, – сообщает Рособрнадзор.

В ведомстве сообщили, что в экзамене по математике базового уровня (его сдают те, для кого математика не является одним из вступительных испытаний при поступлении в вуз) появилась еще одна практико-ориентированная текстовая задача и «усилен практико-ориентированный акцент в заданиях по геометрии». Также в нем изменили порядок заданий и максимальный первичный балл. В работу добавили задание № 5, проверяющее умение выпускника выполнять действия с геометрическими фигурами, и задание № 20, которое проверяет умение строить и исследовать простейшие математические модели.



Из профильного экзамена по математике убрали ряд заданий базового уровня сложности, с которыми все участники легко справлялись. Вместо них в профильном ЕГЭ появились более сложные задачи, «позволяющие лучше дифференцировать выпускников по уровню подготовки».

В Рособрнадзоре сообщили: «Участникам ЕГЭ в 2022 году больше не встретятся практическая задача на делимость, практическая задача на график реальной зависимости и задание базового уровня по геометрии. При этом в КИМ добавлены два новых задания (алгебраическое задание с использованием графика функции и задание по теории вероятности повышенного уровня сложности). Также были скорректированы система оценивания и критерии проверки двух заданий с развернутым ответом».



Сообщается, что демоверсию ЕГЭ по математике можно скачать на сайте Федерального института педагогических измерений.



Москва, Иван Бабурин

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