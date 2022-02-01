Второй регион в России объявил о внеплановых школьных каникулах из-за Covid-19

Всех школьников Ленинградской области отправят на внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Там отметили, что соответствующее распоряжение губернатор подпишет в ближайшее время.

Накануне внеплановые школьные каникулы были введены в Тульской области из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Они продлятся со 2 по 11 февраля, сообщило региональное правительство. Таким образом, Ленобласть стала вторым регионом, где учащихся отправили на вынужденные каникулы.

По данным на 1 февраля, за сутки в Ленобласти выявили 1251 случая коронавируса, зарегистрировано пять случаев смерти среди пациентом с ковидом. Подъем заболеваемости Covid-19 в регионе начался в третьей декаде января.

Сегодня на дистанционное обучение из-за ковида перевели всех учеников Санкт-Петербурга 7-11-х классов. Удаленка продлится по 13 февраля. В этот период школьникам запрещено посещать кружки и секции, а также общепит и объекты розничной торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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