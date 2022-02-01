ИНОСМИ: «Инопланетяне не идут на контакт из-за угроз Путина»

Причиной, по которой инопланетяне до сих пор не вступили с землянами в первый контакт, являются «военные угрозы Путина, сообщает британское издание Daily Star.

«Постоянные угрозы Владимира Путина, грозящие разразиться Третьей мировой войной, снижают шансы инопланетян на первый контакт с людьми на Земле, заявил эксперт по НЛО Ник Поуп в интервью Daily Star. По его мнению «бряцание оружием Путина перед Украиной сводит на нет все наши шансы на контакт с инопланетянами».

Ник Поуп, который исследовал летающие тарелки для министерства обороны Великобритании, считает, что инопланетяне, которые внимательно следят за землей, будут рассматривать эскалацию напряженности в отношениях России со своим соседом как «примитивное поведение».

Британское издание пишет, что «развитые инопланетные цивилизации могут расценить это как причину не посещать нас или не вступать в контакт.

«Инопланетяне, вероятно, рассматривают войну как нечто, чем занимаются только примитивные цивилизации, поэтому ситуация на Украине означает, что мы вряд ли получим приглашение присоединиться к Галактической Федерации в настоящее время», – цитирует Daily Star эксперта по летающим тарелкам Ника Поупа.

Лондон, Иван Бабурин

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