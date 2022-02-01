На Кубе готовы легализовать однополые браки

Президент Кубы Мигель Диас Канель Обрадор 1 февраля во время заседания Совета министров заявил, что новый семейный кодекс позволит решить комплекс существующих в стране социальных проблем, – сообщает издание Prensa Latina.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Обрадор также сказал: «Это Кодекс многообразия, который признает все семьи, все типы семей, которые существуют на Кубе, и проблемы, связанные с их развитием».

«При обсуждении проекта Семейного кодекса не стоит сосредотачивать свое внимание только на проблеме однополых браков, так как это является упрощением, сам документ призван воодушевить общество и провести эмансипацию. Те же, кто сосредотачивает свое внимание только на этом вопросе, на самом деле стремятся сорвать обсуждение», – заявил кубинский лидер.

Prensa Latina пишет, что 1 февраля на Кубе стартовало обсуждение проекта нового Семейного кодекса, для этой цели власти страны открыли более 78 тыс. участков Жители острова свободы могут ознакомиться с документом и при необходимости предложить свои правки. В дальнейшем редакционная комиссия должна до мая месяца рассмотреть предложения. После этого начнется процесс принятие кодекса.

Следует отметить, что проект кодекса уже был поддержан Национальной ассамблеей (парламентом) Кубы.

Гавана, Иван Бабурин

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