В Пентагон проникла курица

В здание Пентагона, считающееся одним из самых охраняемых объектов в мире, пробралась курица, – сообщает портал Military Times.

После того, как курицу поймали, правоохранители передали ее сотрудникам Лиги защиты животных округа Арлингтон. Последние на своей странице в Facebook предложили пользователям придумать птице кличку.

Одна из подписчиц предложила назвать курицу в честь Этель Розенберг одного из американских коммунистов, обвиненных в 1953 году в шпионаже в пользу СССР и казненных в США: «Ее следует называть Этель, в честь Этель Розенберг».

Еще одна посетительница страницы предложила назвать курицу в честь президента Рузвельта: «Рози в честь Рузвельта. Именно он подписал указ, запрещающий дискриминацию по признаку расы, вероисповедания, цвета кожи или национальности. В то время в Вирджинии все еще существовала сегрегация, однако Пентагон стал первым зданием, где она отменялась».

В итоге курицу назвали Хенни (курица по-немецки) Пенни (Пентагон).

Москва, Иван Бабурин

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