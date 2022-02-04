Telegram могут оштрафовать более чем на 50 миллионов евро

Популярному мессенджеру Telegram в Германии по двум текущим делам грозит максимально возможный денежный штраф в размере 55 миллионов евро , – сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя министерства юстиции.

Как отмечает издание, Telegram обвиняют в двух нарушениях закона о правоприменении в социальных сетях, а именно – в отсутствии «легко различимого» способа уведомления о таком противоправном контенте, как ненависть и травля, а также отсутствие уполномоченного лица для коммуникации с судами ФРГ.

Отмечается, что за первое нарушение закон предполагает максимальный штраф 50 миллионов, за второе – 5 миллионов евро.

Ранее, в пятницу, 4 февраля, глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер сообщила, что правительство впервые провело переговоры с руководством Telegram. Она назвала беседу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог.

В свою очередь, министр юстиции ФРГ Марко Бушман сегодня же заявил о планах проверки местоположения активов Telegram на случай применения мер против мессенджера, в отношении которого в Германии ведут два расследования.

Как сообщалось ранее в СМИ, конфликт властей Германии с Telegram по причине несоблюдения мессенджером закона о правоприменении в социальны сетях длится с лета 2021 года.

Сообщается также, что в последнее время на площадках Telegram появились еще и случаи призывов к расправе с представителями властей со стороны ковид-диссидентов. На этом фоне новое правительство ФРГ заявило, что ужесточит политику в отношении мессенджера.

Следует отметить, что ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фрезер допускала блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней мере в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства.

Берлин, Иван Бабурин

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