Итальянские школьники массово протестуют против экзаменов

Акции протеста против экзаменов по всей Италии провели тысячи школьников. Манифестации прошли в Милане, Риме, Турине, Генуе, Флоренции и других городах. В итальянской столице произошли столкновения протестующих с полицией, – сообщает издание Il Fatto Quotidiano.

Сообщается, что причиной протеста школьников стало их недовольство решением министерства образования Италии вернуться к «допандемийному», письменному, формату сдачи, так называемого, «экзамена зрелости».

По мнению протестующих, решение о возврате традиционному формату сдачи экзамена принято слишком быстро, без учета необходимой подготовки, которой в ходе пандемии не велось.

Следует отметить, что «экзамен зрелости» – это обязательный экзамен для всех итальянских школьников, которые завершают третью стадию своего образования. Сдача экзамена необходима для поступления в университет. Темы экзамена становятся известны перед самым его началом.

Рим, Иван Бабурин

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