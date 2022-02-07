В ОАЭ выставлен на продажу уникальный бриллиант

На Дубайской алмазной бирже (DDE) выставлен на продажу бриллиант весом 1086,10 карата, – сообщает Khaleej Times.

Сообщается, что алмаз, добытый в Южной Африке, является крупнейшим в своем роде, из когда-либо проданных на DDE. В ОАЭ уже прилетели эксперты по бриллиантам со всего мира, чтобы посмотреть и оценить уникальный экспонат.

Аукцион, объявленный ведущей тендерной организацией по алмазному сырью, предоставляющей специализированные аукционы по всему миру Koin International, проводится в преддверии Дубайской алмазной конференции (DDC), которая состоится 21 февраля.

Дубай, Иван Бабурин

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