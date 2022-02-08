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Среда, 9 февраля 2022, 03:53 мск

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Защитники дикой природы призывают британских фермеров сокращать поголовье скота

Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что согласно рекомендациям ученых по ограничению выбросов парниковых газов, британские фермеры должны сократить производство мяса и молочных продуктов на треть в течение следующих 10 лет, – пишет The Guardian.

Британское издание, также пишет, что в отчете WWF говорится: «Чтобы справиться с климатическим кризисом и утратой природы, в ближайшее десятилетие необходимо добиться сокращения стад крупного рогатого скота. Организация также заявляет, что для поголовья свиней и птиц в Великобритании могут потребоваться еще большие сокращения из-за использования импортных кормов. А людям защитники дикой природы рекомендуют сократить употребление в пищу мяса.

Результатом следования рекомендаций WWF станет снижение выбросов парниковых газов и улучшение здоровья населения.

Климатологи уверены, что животноводство является основным источником выбросов парникового газа метана, который производит скот, и углерода, связанного с кормами.

Со своей стороны заместитель главы Национального союза фермеров Стюарт Робертс говорит: «Наши фермеры могут обеспечить необходимые экологические и климатические условия, сохраняя при этом внутреннее производство продуктов питания, включая производство мяса и молочных продуктов. Более 90% британских домохозяйств по-прежнему хотят покупать высококачественное красное мясо и молочные продукты».

Исполнительный директор Ассоциации фермеров-арендаторов Джордж Данн, также высказывается против необходимости сокращения производства мяса и молочных продуктов в Британии.

«Из выбросов CO2 в Великобритании только 10% приходится на сельское хозяйство. Основная часть выбросов в Великобритании приходится на транспорт и энергетику, на долю которых приходится более половины общих выбросов», – заявляет Данн.

Следует отметить, что в отчете WWF также содержится призыв к значительному сокращению применения химических и прекращения использования азотных удобрений в пользу использования биометодов.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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