«Одноклассники» защитили подростков от получения фото с контентом «18+»

Социальная сеть «Одноклассники» обновила способы защиты от нежелательного контента в личных переписках и представила Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного и корректного общения в соцсети. В Центр безопасности пользователи смогут попасть через официальные сервисные уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта.

«Одноклассники» уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы противодействия мошенникам и нежелательным знакомствам. Теперь все фото с контентом «18+» от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и «размыты». Получатели смогут самостоятельно решить, открывать эти фотографии или нет, то есть будут защищены от просмотра подобных изображений. Этот механизм уже работает в приложении «ОК» на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS.

Кроме того, незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователи, которых часто блокируют собеседники, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми в «Одноклассниках». С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.

Если вам часто приходится блокировать незнакомцев, соцсеть сама предложит проверить настройки приватности и выбрать, от кого вы хотите получать сообщения – только от друзей или от всех. В этом помогут новые сервисные уведомления в сообщениях, которые автоматически появляются в момент блокировки очередного непрошеного гостя. Эти и другие возможности ОК представили в Центре безопасности сообщений.

«Одноклассники» регулярно проводят образовательные проекты и запускают инициативы для комфортного общения и этичного поведения в соцсети. Так, в 2021 году был запущен образовательный проект «Мы так не говорим» от интернет-журнала «Такие дела». Пользователям ОК рассказали, как правильно общаться в интернете, чтобы все друзья и собеседники в соцсети чувствовали себя комфортно.

Москва, Елена Владимирова

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