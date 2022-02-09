В Израиле готовятся декриминализировать употребление наркотиков

Министр юстиции Израиля Гидеон Саар представил поправку к закону, в случае принятия которой хранение до 15 граммов марихуаны не будет считаться уголовным преступлением, и будет наказываться штрафом не выше 1000 шекелей как административное правонарушение. Об этом сообщил израильское интернет-издание Мако.

Как сообщает издание, действие поправки не будет распространяться на некоторые группы населения. В частности, употребление и хранение марихуаны для личного употребления будет считаться уголовным преступлением для военнослужащих срочной службы, полицейских, охранников и несовершеннолетних.

«Разговоры о декриминализации употребления марихуаны ведутся в правительстве давно. В частности, в 2017 году правительство одобрило аналогичное предложение Гилада Эрдана, который в то время занимал пост министра внутренних дел. Разработка поправки к действующему законодательству была поручена межведомственной группе, которая закончила работу 7 мая 2017 года. Но к этому вопросу правительство больше не возвращалось», пишет Мако.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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