В Чехии отчеканили самую тяжелую в Европе золотую монету

Чешский монетный двор выпустил инвестиционную золотую монету в десять килограммов веса с диаметром 165 мм и стоимостью в 14 миллионов крон. Лимитированная серия из пяти экземпляров уже имеет своих обладателей, – сообщает чешское издание Novinky.

Сообщается, что новая чешская монета является крупнейшей, отчеканенной в континентальной Европе. Подобные вещи могут чеканить только три других монетных двора в мире – в Канаде, Китае и Австралии.

Директор по производству Чешского монетного двора Станислав Бахтик говорит: «Эта монета уникальна тем, что содержит голографический защитный элемент, который виден невооруженным глазом и имеет форму щита. Впервые он был использован в прошлом году, когда пятикилограммовая предшественница с подобной голограммой была занесена в Книгу рекордов Чехии».

Прага, Иван Бабурин

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