российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 февраля 2022, 21:04 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В Чехии отчеканили самую тяжелую в Европе золотую монету

Чешский монетный двор выпустил инвестиционную золотую монету в десять килограммов веса с диаметром 165 мм и стоимостью в 14 миллионов крон. Лимитированная серия из пяти экземпляров уже имеет своих обладателей, – сообщает чешское издание Novinky.

Сообщается, что новая чешская монета является крупнейшей, отчеканенной в континентальной Европе. Подобные вещи могут чеканить только три других монетных двора в мире – в Канаде, Китае и Австралии.

Директор по производству Чешского монетного двора Станислав Бахтик говорит: «Эта монета уникальна тем, что содержит голографический защитный элемент, который виден невооруженным глазом и имеет форму щита. Впервые он был использован в прошлом году, когда пятикилограммовая предшественница с подобной голограммой была занесена в Книгу рекордов Чехии».

Прага, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Общество, Финансы, Экономика,