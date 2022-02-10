Специалисты назвали самые «шпионские» соцсети

TikTok и YouTube назвали самыми «шпионскими» социальными сетями. Эти приложения отслеживают максимум информации о пользователе. Об этом сообщает CNBC.

Исследование провели специалисты маркетинговой компании URL Genius. Они использовали функцию «Запись активности приложения», доступную в устройствах Apple. Она позволяет подсчитать, сколько различных доменов отслеживают активность пользователя в приложениях.

В анализ включили YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger и WhatsApp. Оказалось, что больше всего данных о пользователях собирают YouTube и TikTok.

Примечательно, что самый знаменитый видеохостинг собирает персональные сведения для собственных целей, например, отслеживает историю поиска или местоположение, чтобы показывать таргетированную рекламу.

При этом TikTok не просто собирает информацию, но и передает ее сторонним трекерам. Таким образом, сложно предугадать, как именно эти данные будут использоваться в дальнейшем.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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