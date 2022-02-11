В Казани мужчине отказали сочетаться браком с трансгендером

В Казани имам отказался заключать религиозный брак (никах) пары, в которой невеста оказалась трансгендером. По словам священнослужителя, ислам не одобряет подобных союзов, – сообщает Интрефакс

Имам казанской мечети Гаиля (семья- татарск.) Рустам Хайруллин рассказал журналистам следующее: «Женщина со слезами на глазах пришла и попросила прочитать никах сыну. Я был шокирован сначала и отказал в просьбе. Родился мальчиком – значит должен быть мужчиной». , что с такой просьбой к нему обратилась жительница Казани – мать жениха.

Рустам Хайруллин говорит, что в своих проповедях он всегда говорит прихожанам, что девочки должны воспитываться девочками, а мальчики – мальчиками.

«Мы выступаем за чистоту семейных отношений. У нас много проектов, направленных на сохранение института семьи», – сказал имам мечети Гаиля.

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Казань, Иван Бабурин

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