Сноубордист Виктор Уайлд: «Сейчас неразумно «закрывать дверь» в Милан, где будет зимняя Олимпиада»

В рамках эксклюзивных включений в собственном онлайн-шоу «Одноклассников» «ОК на связи!» в эфир со зрителями вышел Виктор Уайлд – российский сноубордист американского происхождения, двукратный чемпион Игр в Сочи и бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Виктор поделился своими эмоциями после получения бронзы, а также рассказал о планах на будущее. Запись трансляции доступна в официальной группе «ОК на связи!».

Эмбед:«ОК на связи!» в эфир со зрителями вышел Виктор Уайлд – российский сноубордист американского происхождения, двукратный чемпион Игр в Сочи и бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Виктор поделился своими эмоциями после получения бронзы, а также рассказал о планах на будущее. Запись трансляции доступна в официальной группе «ОК на связи!».

ОК: Для меня твоя бронзовая медаль с золотым отливом. А для тебя?

В.У: Согласен. Когда я соревновался за третье место, думал, что буду четвертым. Но два дня назад сам для себя понял, каким сильным могу быть. И очень этому рад.

ОК: Ты поверил в то, что можешь все?

В.У: Я размышлял о том, что буду делать, если попаду в полуфинал Олимпийских Игр: «Буду сильным? Буду кататься лучше или хуже?» Поэтому было интересно увидеть свой результат.

ОК: Я общалась с тобой осенью. Ты говорил, что не знаешь, поедешь ли ты на Олимпийские игры в Пекин или нет. Что поменялось за это время?

В.У: Тогда я, действительно, не знал, но, когда тренеры предложили поехать на Олимпийские Игры, сказал: «Окей! Попробую и сделаю все для результата». Перед Олимпиадой я работал очень много и хотел прокатиться самым лучшим образом для самого себя.

ОК: После бронзового финиша ты заплакал. Это были слезы счастья или слезы, что все закончилось и все закончилось хорошо?

В.У: И то, и другое. Я знал, что не буду участвовать в Кубке Мира после этих Игр, но думал о том, чтобы поехать на Олимпиаду через 4 года. Не буду говорить, что на 100% завершил карьеру.

ОК: После Олимпийских соревнований ты сказал, что завершил карьеру, но через день ответил журналистам, что подумаешь. Почему?

В.У: Я не хотел говорить, что закончил, но так получилось. Мне нужно еще поговорить с тренером, с друзьями. Сейчас, я думаю, что неразумно «закрывать дверь» в Милан, где будет зимняя Олимпиада через 4 года.

ОК: Скажи, сколько сообщений тебе написали родные и близкие после того, как ты выиграл бронзовую медаль?

В.У: Очень много! Даже больше, чем в Сочи. Я очень много раз сказал «спасибо». Я чувствую поддержку и это очень круто. Спасибо большое! Я очень рад!

ОК: Ты поразил всех болельщиков своим русским языком. В эфире ты высказался так, что неприличное слово пришлось запикивать. Кто тебя научил этим непристойным словам?

В.У: Где я учился? В команде, конечно. Это популярное слово.

ОК: Какие планы на будущее?

В.У: Возможно, поеду с командой в Европу. Скорее всего, я не буду соревноваться, а просто поеду вместе с ней.

Пекин, Елена Владимирова

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