Китайские стриминговые сервисы подвергли цензуре сериал «Друзья»

Несколько китайских потоковых сервисов были обвинены в цензуре популярного американского сериала «Друзья». В частности, речь идет об исчезновении из него тем, связанных с ЛГБТ, сообщает BBC.

Сериал в Китае транслируют сервисы Tencent, Bilibili, Sohu, iQiyi и Youku. Однако китайские фанаты жалуются на удаление некоторых сцен, например тех, в которых упоминается персонаж-лесбиянка или показан поцелуй лиц одного пола.

Как сообщает BBC, причина удаления этих сцен неизвестна, и ни один из упомянутых стриминговых сервисов публично не прокомментировал этот вопрос. Цензуру уже раскритиковали, например, пользователи популярной китайской социальной сети Weibo, некоторые даже призывали к бойкоту сериала.

Сериал «Друзья» приобрел большую популярность в Китае, и многие китайские миллениалы ценят его, в том числе, за то, что выучили английский язык и познакомились с культурой США. С 2012 по 2018 год права на трансляцию сериала имел сервис Sohu, который на тот момент предлагал его зрителям в бесцензурном виде, сообщает BBC.

В прошлом году объектом цензуры в Китае стал спецвыпуск сериала «Друзья», в котором звезды сериала вспомнили о съемках спустя годы. Например, не было сцен с американской певицей Леди Гагой, творчество которой запрещено в материковом Китае с июня прошлого года, когда артистка встречалась с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Пекин называет его сепаратистом.

Пекин, Елена Васильева

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