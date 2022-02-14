«Одноклассники» запустили «секретные валентинки» для пользователей

Социальная сеть «Одноклассники» в честь Дня всех влюбленных запустили несколько новинок для пользователей. Теперь признаться друг другу в чувствах можно с помощью «секретных валентинок», сердечек под постами и тематических рамок для фотографий.

Поздравительные «валентинки» можно выбрать из праздничного набора, добавить теплое сообщение и отправить друзьям. У отправителя есть возможность скрыть свое имя, и тогда получателю будет угадывать своего тайного поклонника. Кроме того, 14 февраля пользователи смогут ставить вместо традиционных «классов» красные сердечки к постам друзей и любимым группам в ленте новостей. Также можно будет поздравить друг друга с помощью тематических открыток в личных сообщениях, а в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» украсить фото тематическими рамками с фразами о любви. Рамки создали художники и студенты благотворительного фонда «Антон тут рядом»: Александра Другова и Евгении Якушкиной. Они приурочены к запуску благотворительной акции про любовь и хардкоры «Прикоснуться словами». На витрине товаров «Одноклассников» можно купить валентинки с цитатами студентов фонда и отправить их тем, кто дорог. Собранные с продажи средства будут перечислены на помощь детям и взрослым с аутизмом.

«Одноклассники» регулярно поддерживает фонд «Антон тут рядом» и другие организации, которые занимаются помощью людям с особенностями развития. Так ОК борются с дискриминацией в обществе, чтобы всем пользователям соцсети было одинаково комфортно общаться, делиться своими новостями, проводить время. Новые рамки к 14 февраля помогут больше узнать о студентах фонда «Антон тут рядом» и их талантах», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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