Эстонская полиция поздравила беглецов с Днем влюбленных

Полиция Эстонии адресовала поздравление с Днем святого Валентина находящимся в розыске преступникам, опубликовав в соцсети «валентинку» с обращением к ним, – сообщают эстонские СМИ.

На странице эстонских правоохранителей в Facebook размещена праздничная «открытка» розового цвета с фотографиями троих реально разыскиваемых граждан Эстонии. «Мы все еще помним о вас», – говорится в тексте «поздравления».

Полиция просит всех, кто их видел или что-то знает об их местонахождении, позвонить по номеру 112. Подписана «валентинка» от имени «тоскующей полиции».

Надпись на «валентинке» также гласит: «Друзья», вы где? Позвоните по номеру 112, и мы снова встретимся!»

Таллинн, Иван Бабурин

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